Montare in sella a degli equini per condurli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Montare in sella a degli equini per condurli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVALCARE

Religioso. secondo una leggenda, anita, abile cavallerizza, insegnò a cavalcare al marinaio italiano, fino ad allora del tutto inesperto di equitazione...

