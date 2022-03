Il momento in cui finisce il sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il momento in cui finisce il sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISVEGLIO

L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dall'incapacità di dormire nonostante l'organismo ne abbia il reale bisogno fisiologico. questo è associato...

Al gruppo di assegnazione dei donatori dell'ospedale che, sebbene il "risveglio" non possa essere totale, può essere una ripresa di vita anche solo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Al gruppo di assegnazione dei donatori dell'ospedale che, sebbene il "risveglio" non possa essere totale, può essere una ripresa di vita anche solo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con momento; finisce; sonno; Fa intervenire al momento adatto; Strettamente legato al proprio momento storico; Il momento presente; Lo è il momento critico; finisce quand è composta; finisce al macero; Nasce dal Monte Rosa, bagna Vercelli e finisce nel Po; Vi finisce il malfattore; Dio mitologico legato al sonno ; Il nano sonno lento; Primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno ; Usciti dal sonno ;