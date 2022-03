È mistica quella dipinta da Botticelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È mistica quella dipinta da Botticelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NATIVITÀ

Significato/Curiosita : E mistica quella dipinta da botticelli

La primavera è un dipinto a tempera grassa su tavola (203 x 314 cm) di sandro botticelli, databile per il 1478 circa. realizzata per la villa medicea...

Disambiguazione – "natività" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi natività (disambigua). la natività di gesù o natività del signore (o soltanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

