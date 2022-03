La maschera veneziana della commedia dell arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La maschera veneziana della commedia dell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANTALONE

Significato/Curiosita : La maschera veneziana della commedia dell arte

maschera, nella commedia dell'arte, sta a indicare i personaggi stilizzati che indossano, appunto, maschere, insieme a costumi caratteristici e che si...

Abbigliamento, vedi pantaloni. disambiguazione – se stai cercando il cognome italiano, vedi pantaleo (cognome). pantalone (in veneto pantalon) è una maschera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

