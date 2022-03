Luogo solitario ma anche quartiere cittadino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo solitario ma anche quartiere cittadino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOLATO

Significato/Curiosita : Luogo solitario ma anche quartiere cittadino

E washington street in downtown, è amato dai bambini, ma adatto anche agli adulti. è un luogo surreale dove si incontrano architettura, industria e arte...

Se stai cercando il comune lombardo, vedi madesimo. in urbanistica, per isolato (in francese îlot urbain, in inglese block, in spagnolo manzana, in tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

