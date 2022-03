Luogo coperto in cui parcheggiare aeroplani ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo coperto in cui parcheggiare aeroplani ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HANGAR

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hangar (disambigua). un hangar o aviorimessa è una struttura in metallo o legno, costruita per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

