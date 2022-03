Laurea ricevuta per merito: __ causa lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laurea ricevuta per merito: __ causa lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HONORIS

Significato/Curiosita : Laurea ricevuta per merito: __ causa lat

Di benigni, reputandolo la causa della sua eliminazione dal concorso canoro. alla fine della sua esibizione benigni in merito alle polemiche sulla canzone...

Una laurea honoris causa, o ad honorem, (locuzioni latine per «laurea a motivo di onore») è un titolo accademico onorifico conferito da un'università... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

