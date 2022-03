Laura, ex presidente della Camera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laura, ex presidente della Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOLDRINI

Significato/Curiosita : Laura, ex presidente della camera

presidente della camera dei deputati è la terza delle alte cariche dello stato della repubblica italiana, posta al disotto di quella del presidente della...

Di o su laura boldrini wikimedia commons contiene immagini o altri file su laura boldrini sito ufficiale, su lauraboldrini.it. boldrini, laura, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

