Le lasciano gli animali sul terreno - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : IMPRONTE

La sostanza organica del terreno è l'insieme dei composti organici presenti nel terreno, di origine sia animale che vegetale. questo insieme, eterogeneo...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con lasciano; animali; terreno; Molti fatti lasciano quello che trovano; lasciano insieme l altare; Le lasciano belle pulite i cani affamati; lasciano a bocca aperta; Studiano il comportamento degli animali ; animali come gechi, lucertole e alligatori; Una gabbia per animali ... timidi; In quelle dello zoo stanno gli animali feroci; Sostanze atte a nutrire il terreno ; Grande terreno coltivato o usato per pascoli; Spargere il grano o l avena sul terreno ; Viene conficcato nel terreno ; Cerca nelle Definizioni