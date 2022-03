Si fa su internet e per mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa su internet e per mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NAVIGARE

Significato/Curiosita : Si fa su internet e per mare

Mediterraneo divenne per i romani il mare nostrum e su tutto il suo bacino si irradiò la civiltà e la potenza della roma repubblicana e imperiale. dopo la...

La navigazione è l'insieme di tecniche usate per determinare la posizione e la rotta di una nave. come pratica, essa fa parte di una serie di conoscenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

