Impetuoso, veemente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impetuoso, veemente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Impetuoso, veemente

Come il duan albanach si riferisce come dubhoda dén, cioè dubod il veemente o l'impetuoso. era figlio di malcolm i di scozia ed è salito al trono quando è...

Nate da una donna perennemente divisa tra un marito gentile e un amante irruente, le gemelle giovanna ed emanuela sembrano interpretare come carattere e...