Grossi roditori dotati di lunghi aculei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi roditori dotati di lunghi aculei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISTRICI

Significato/Curiosita : Grossi roditori dotati di lunghi aculei

I roditori (rodentia bowdich, 1821) sono l'ordine di mammiferi più numeroso in termini di numero di specie ascritte (probabilmente non in termini di biomassa)...

Fornisce all'istrice un meccanismo difensivo veramente efficace anche contro potenziali predatori come il leone. ci sono diverse segnalazioni di istrici che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

