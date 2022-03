Grossa antilope africana simile al bufalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa antilope africana simile al bufalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GNU

Significato/Curiosita : Grossa antilope africana simile al bufalo

A cinque grandi animali della savana africana: leone, leopardo, rinoceronte, elefante africano, bufalo africano. l'espressione ebbe origine nella cultura...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gnu (disambigua). ascolta questa voce · (info) questo file audio è stato creato dalla revisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con grossa; antilope; africana; simile; bufalo; grossa lucertola di color verde brillante; Sembra una grossa lucertola verde; grossa nave ausiliaria; Una grossa ghiandola dell addome; antilope striata o dalla coda bianca; Grossa antilope ; antilope con le corna anellate; antilope africana di grossa taglia; Un africana come al-Sisi; La fascia africana tra il Sahara e le savane; Lince africana ; Capitale nordafricana ; Titolo di credito simile all assegno; simile a un grosso microfono a forma d imbuto; E simile all autobus; È simile al ghiacciaio; L'antilope africana simile al bufalo ; Antilope simile al bufalo ; Antilope africana simile al bufalo ; Cerca nelle Definizioni