Grande terreno coltivato o usato per pascoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande terreno coltivato o usato per pascoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LATIFONDO

Significato/Curiosita : Grande terreno coltivato o usato per pascoli

Colture e incolti b9 = zone coltivate f2 = praterie rase, prati e pascoli dal piano collinare al subalpino f3 = prati e pascoli mesofili e igrofili g3 =...

– se stai cercando la proprietà agricola romana, vedi latifondo (storia romana). il latifondo è una proprietà agricola di grandi dimensioni. le dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con grande; terreno; coltivato; usato; pascoli; Quello del cinema è detto grande ; Quella di Trevi è la più grande di Roma; Maestoso, di grande mole; grande inondazione biblica: __ Universale; Sostanze atte a nutrire il terreno ; Le lasciano gli animali sul terreno ; Spargere il grano o l avena sul terreno ; Viene conficcato nel terreno ; coltivato ri della terra; È intensamente coltivato nell America del Sud; coltivato re di verdura; coltivato ad alberi; Pretesto usato per iniziare una discussione; Un letto usato dai militari, facile da trasportare; Metallo pesantissimo usato in batterie o saldature; Il carattere da stampa usato per i titoli; La rustica costruzione tipica dei pascoli alpini; La sorella prediletta di Giovanni pascoli ; Cosi Giovanni pascoli definisce la Romagna; Secondo Giovanni pascoli ce n'è uno in ognuno di noi; Cerca nelle Definizioni