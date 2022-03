Gli angoli dei mobili... pericolosi per le dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli angoli dei mobili... pericolosi per le dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPIGOLI

Significato/Curiosita : Gli angoli dei mobili... pericolosi per le dita

Riguardanti uno dei criteri, la cifra è sostituita dalla lettera x. per esempio, una presa elettrica valutata ip22 è protetta contro l'inserimento di dita e non...

spigoli in un poliedro è pari alla somma fra il numero di facce e il numero di vertici del poliedro stesso, diminuita di due. talora è detta spigolo anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con angoli; mobili; pericolosi; dita; Andatura irregolare che disegna molti angoli ; Smussare gli angoli ; Un angoli no privato nei locali pubblici; Un angoli no nei locali pubblici; Le case automobili stiche nello sport; Invecchiata apposta, come certa mobili a, cosi da apparire di un epoca lontana; Garanzia presa sugli immobili ; Hanno subito gravi infortuni ini mobili zzanti; Così vengono detti certi soggetti impulsivi e anche pericolosi ; pericolosi residui radioattivi; Eseguono numeri pericolosi ; Considerati pericolosi ; Tipica pasta corta ligure, spesso condita al pesto; Il sistema eredita rio che privilegiava l ultimogenito; L andatura più spedita del cavallo; Pubblica vendita ; Cerca nelle Definizioni