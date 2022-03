Gli alunni non presenti in classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli alunni non presenti in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSENTI

L'insegnante di sostegno, in italia, è un docente specializzato che viene assegnato alla classe dove è presente un alunno disabile con lo scopo di favorirne...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con alunni; presenti; classe; I complessi degli alunni ; Il complesso degli alunni d una stessa classe; Delatori, calunni atori... detto con termine letterario; Insulto, calunni a; Il massimo dei presenti ; Sono presenti nell aria in quantità minime; Formazioni vegetali presenti anche sulle rocce; I fermenti presenti negli yogurt; classe di cavalieri dell antica Roma: ordine __; classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa; classe 1962, lo scrittore e docente italiano è il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma; Quello sacro è un fuoriclasse ; Cerca nelle Definizioni