Il Gennaro ex calciatore del Milan, detto Ringhio - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GATTUSO

Significato/Curiosita : Il gennaro ex calciatore del milan, detto ringhio

gennaro ivan gattuso, detto rino (corigliano calabro, 9 gennaio 1978), è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, campione...

Dall'ara. gattuso ottiene 8 presenze in campionato, in una stagione che termina con la retrocessione del perugia. nella primavera del 1997 gattuso si è trasferito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

