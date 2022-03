Il generale d Atene sconfitto da Sparta a Mantinea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il generale d Atene sconfitto da Sparta a Mantinea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALCIBIADE

Significato/Curiosita : Il generale d atene sconfitto da sparta a mantinea

Vedi sparta (disambigua). sparta (in dialetto dorico spta, spárta; in ionico-attico spt, spárte, passato al greco moderno spt, spárti; da spe...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alcibiade (disambigua). alcibiade (afi: [ali'biade]), figlio di clinia del demo di scambonide... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

