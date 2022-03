Un gelato... annegato nel caffè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gelato... annegato nel caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un gelato... annegato nel caffe

L'affogato al caffè (spesso abbreviato affogato) è un dolce italiano. l'affogato è un alimento consistente in una pallina di gelato alla vaniglia imbevuta...