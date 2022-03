La fotocamera per guardarsi scattandosi un selfie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fotocamera per guardarsi scattandosi un selfie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRONTALE

Significato/Curiosita : La fotocamera per guardarsi scattandosi un selfie

Il proprio nome in kawasaki frontale (la parola "frontale" è presa proprio dall'italiano). stemma e colori del frontale imitano quelli del grêmio, club... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

