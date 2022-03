Firma per conto di altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firma per conto di altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRESTANOME

Significato/Curiosita : Firma per conto di altri

La firma digitale è un metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un messaggio o di un documento digitale inviato tra mittente e destinatario...

prestanome, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. il prestanome, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) il prestanome... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

