Fibra ricavata dal latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra ricavata dal latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LANITAL

Significato/Curiosita : Fibra ricavata dal latte

Possibile correlazione tra la colite e l'intolleranza al latte (latte di vacca, caseina, latte a lunga conservazione), suggerendo quindi di eliminare tali...

Con il nome di lanital, tra il 1937 e la fine della seconda guerra mondiale, fu commercializzata una fibra autarchica tratta dalla caseina, la proteina... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con fibra; ricavata; latte; fibra che collega più ossa tra loro; Una fibra resistente; fibra tessile per sacelli; Spossati, sfibra ti; Quella rossa viene ricavata dall ematite; Una fibra tessile ricavata dalle foglie di agave; Fibra ricavata da frutti di piante tropicali; Quella rossa viene ricavata dall ematite; Si producono col latte ; La salsa a base di burro, latte e farina; C è chi li mangia con il latte la mattina a colazione; Panino per il caffellatte ; Cerca nelle Definizioni