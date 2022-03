Si festeggia il primo giorno di gennaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggia il primo giorno di gennaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPODANNO

Significato/Curiosita : Si festeggia il primo giorno di gennaio

Concomitanza con quello cinese. il capodanno islamico si festeggia il primo giorno del mese di muharram e può corrispondere a qualsiasi periodo dell'anno...

capodanno (da capo d'anno) è il primo giorno dell'anno. la data del capodanno dipende dalla particolare cultura e religione. in particolare, il giorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con festeggia; primo; giorno; gennaio; Santo che si festeggia l 11 giugno; Se ne festeggia l onomastico il 21 ottobre; Se ne festeggia l onomastico il 21 ottobre; Lo si festeggia il 1° gennaio; Lo è la calma... che sembra a un primo sguardo; Fu il primo a studiare i riflessi condizionati; Il primo popolo che si espanse in Mesopotamia; Laika fu il primo essere vivente a esplorarlo; Tornare in vita... come Gesù il terzo giorno ; Per l ozioso lo è ogni giorno ; Filtra molti litri di sangue al giorno ; Fine di giorno ; Quelli della merla sono gli ultimi di gennaio ; Lo si festeggia il 1° gennaio ; Giugno ne ha una e gennaio due; Passano dal 29 al 31 gennaio ; Cerca nelle Definizioni