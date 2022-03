Il Ferragamo fondatore dell omonima casa di moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ferragamo fondatore dell omonima casa di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALVATORE

Significato/Curiosita : Il ferragamo fondatore dell omonima casa di moda

Salvatore ferragamo (bonito, 5 giugno 1898 – firenze, 7 agosto 1960) è stato uno stilista e imprenditore italiano. è il fondatore della casa di moda omonima. era...

Turuzzu. spagnolo: salvador tedesco: salvator ungherese: szalvátor letteralmente "salvatore", "colui che salva", salvatore è uno dei più antichi nomi cristiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

