Fare in fretta, muoversi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare in fretta, muoversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SBRIGARSI

Significato/Curiosita : Fare in fretta, muoversi

Risultati: un'improvvisa offensiva di rommel in marzo colse impreparati i britannici, costretti a sgombrare in fretta e furia la cirenaica e a ripiegare oltre...

Carrera/carrela (via) cullera cullera (cucchiaio) cuitar coitare/coitai (sbrigarsi) desclavament iscravamentu (deposizione di cristo dalla croce) desitjar... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con fare; fretta; muoversi; Si possono fare di sangue; Gomma usata per fare suole; Alla __, cioè «fatto tanto per fare »; I terzi che ci vogliono per fare l unità; Sfogliare in fretta e disordinatamente; Più in fretta si corre e più essa aumenta; A volte si unisce alla fretta ; Han fatto soldi in fretta ; L insieme degli animali marini capaci di muoversi ; Circospezione nel muoversi ; Il riccio di mare li usa per muoversi ; muoversi come una massa di insetti volanti; Cerca nelle Definizioni