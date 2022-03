Edificio in cui si macellano gli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio in cui si macellano gli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MATTATOIO

Significato/Curiosita : Edificio in cui si macellano gli animali

mattatoio n° 5 o la crociata dei bambini (slaughterhouse-five; or, the children's crusade: a duty-dance with death) è un romanzo di kurt vonnegut del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

edificio di campagna... Monferrato in Piemonte; La parte frontale di un edificio ; Di vecchio edificio crollato in più punti; edificio in cui si conserva foraggio secco; Studiano il comportamento degli animali ; Le lasciano gli animali sul terreno; animali come gechi, lucertole e alligatori; Una gabbia per animali ... timidi;