Edificio di campagna... Monferrato in Piemonte - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CASALE

Significato/Curiosita : Edificio di campagna... monferrato in piemonte

Significati, vedi piemonte (disambigua). il piemonte (afi: /pje'monte/; piemont [pje'mnt] in piemontese, in occitano e in lombardo, piémòn in patois valdostano;...

casale monferrato (ipa: [ka'sale mofer'rato], casal monfrà in piemontese, casà in dialetto monferrino) è un comune italiano di 33 213 abitanti della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

La parte frontale di un edificio ; Di vecchio edificio crollato in più punti; edificio in cui si conserva foraggio secco; L edificio con bagno turco e massaggi; Colora di viola la campagna provenzale; Canaletti di campagna ; Panorama di campagna ; Si leggono in campagna ; Sorge fra le Langhe e il monferrato ; Santuario presso Serralunga, nel monferrato ; La zona del Piemonte in cui è Nizza monferrato ; Sorge tra le Lunghe e il monferrato ; Un piccolo lago del piemonte ; La zona del piemonte in cui è Nizza Monfermato; Fiume tra il piemonte e la Lombardia; Un ottimo vino bianco del piemonte