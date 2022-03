Divisi, disuniti... come atomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divisi, disuniti... come atomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCISSI

Significato/Curiosita : Divisi, disuniti... come atomi

La frase scissa è un costrutto che mette in evidenza una parte dell'enunciato: «sono io che ringrazio te». il procedimento di messa in rilievo causa una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

divisi one che avviene dentro una comunità; Suddivisi one zoologica; E divisi bile in quarti; divisi oni dell Inferno di Dante; Nel quadro di Munch conosciuto come Love and Pain; Sportive come Ludmilla Tourischeva; come un ambiente poco ospitale; Decantata con lodi officiata... come la messa; Scienza che confronta diversi esseri: anatomi a __; L anatomi sta del 700 che studiò l elettricità nelle rane; In anatomi a la troviamo vicino alla fibula; atomi che senza amiche;