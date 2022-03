Decantata con lodi officiata... come la messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decantata con lodi officiata... come la messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CELEBRATA

Significato/Curiosita : Decantata con lodi officiata... come la messa

Gentiluomini ostili alla spagna e facendo le lodi del fratello tentava di persuaderli a allearsi con lui. fece anche la conoscenza del governatore dei paesi bassi...

Festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura del padre, della paternità e dell'influenza sociale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

