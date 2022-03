Contrazione dolorosa, può venire al muscolo stanco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrazione dolorosa, può venire al muscolo stanco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRAMPO

Significato/Curiosita : Contrazione dolorosa, puo venire al muscolo stanco

Che sia colpa dei gas del carburante della navetta di crichton. questi, stanco di tutto e di tutti, decide di uscire con la sua navetta. moya, sentendosi...

I crampi sono dolori muscolari improvvisi e violenti causati dalla contrazione involontaria di uno o più muscoli. il crampo può essere definito anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con contrazione; dolorosa; venire; muscolo; stanco; contrazione del diametro della pupilla; I muscoli per la contrazione di un organo; Quello muscolare è una contrazione involontaria; contrazione muscolare involontaria; dolorosa nevralgia; dolorosa infiammazione; Una dolorosa infiammazione; Turbare dolorosa mente; venire all inizio; Fa intervenire al momento adatto; venire in possesso per via di successione; Per farla venire basta pensarci; Cozza, muscolo ; Tipo di muscolo atto a piegare; Irrigidisce un muscolo ; Atletico e muscolo so; stanco , affaticato; stanco , annoiato; Rendono— stanco il sano; stanco morto; Cerca nelle Definizioni