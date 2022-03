Un contenitore per l acqua durante le scampagnate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un contenitore per l acqua durante le scampagnate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BORRACCIA

Significato/Curiosita : Un contenitore per l acqua durante le scampagnate

Antichissime; essa affonda le sue radici direttamente nell'epoca greca, durante la quale i suoi cuochi erano molto rinomati e le sue pietanze venivano esportate...

Citazioni di o su borraccia wikizionario contiene il lemma di dizionario «borraccia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su borraccia l'invenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con contenitore; acqua; durante; scampagnate; contenitore in cui pestare erbe e semi; contenitore in cui ci si può lavare; Peso del contenitore ; contenitore in vetro per medicinali; Con quella dell acqua si trova il residuo fisso; Sasso smussato dall azione dell acqua ; Ricoperti d acqua un disco dei Litfiba: Mondi __; Come un acqua ... non ruvida; L assistenza fornita da un azienda ai nuovi assunti durante il tirocinio; Uno dei capi milanesi durante le Cinque Giornate; Si gioca durante gli allenamenti di calcio; Avviene durante l intervista; Cerca nelle Definizioni