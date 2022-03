Contenitore in cui pestare erbe e semi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore in cui pestare erbe e semi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORTAIO

Significato/Curiosita : Contenitore in cui pestare erbe e semi

Vedere e sentire nulla come un pesce conservato sotto sale in un barile pesce piccolo un individuo poco importante di una determinata cerchia. pestare i piedi...

Disambiguazione – se stai cercando l'utensile, vedi mortaio (utensile). il mortaio è un pezzo di artiglieria a tiro curvo (l'angolazione della canna è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

