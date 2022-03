Concubina del sultano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concubina del sultano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ODALISCA

Significato/Curiosita : Concubina del sultano

L'harem del sultano ottomano, ubicato all'interno della residenza imperiale turca di istanbul, il palazzo di topkapi, composto dalle sue concubine/mogli...

