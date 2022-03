Si compone di escrementi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si compone di escrementi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si compone di escrementi

Derivanti dal degrado di materia organica (cibo non consumato, escrementi degli organismi presenti, organismi deceduti). non si avvale dei classici filtri...

Kg/tonnellata di letame in linea di massima la composizione del letame bovino, espressa in percentuale, è la seguente: l'uso eccessivo di letame è a volte fonte...