Come un prodotto... da utilizzare e buttare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un prodotto... da utilizzare e buttare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : USAEGETTA

Significato/Curiosita : Come un prodotto... da utilizzare e buttare

Contaminante, poi, non sarà necessario buttare tutto quanto il reagente considerato inquinato ma solo l'aliquota di esso che è stata utilizzata. i reagenti, inoltre...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con come; prodotto; utilizzare; buttare; Dal sapore pungente... come il peperoncino; Bacati come i denti; Nel quadro di Munch conosciuto come Love and Pain; Sportive come Ludmilla Tourischeva; prodotto che districa i capelli; Un prodotto delle api; Parte del reddito prodotto in uno Stato... che sfugge al fisco; Il bianco prodotto a Montefiascone; L individuo come soggetto in grado di utilizzare razionalmente il denaro; Trasferire o utilizzare dei fondi impropriamente; Permette di utilizzare più prese elettriche; Riutilizzare un rifiuto; buttare qua e là; Un insieme di oggetti da buttare ; Arma medievale per buttare giù porte e portoni; buttare all aria il letto; Cerca nelle Definizioni