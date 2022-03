Comandava le forze del papa a Lepanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comandava le forze del papa a Lepanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MARCANTONIO COLONNA

Significato/Curiosita : Comandava le forze del papa a lepanto

vedi battaglia di lepanto (disambigua). la battaglia di lepanto (lèpanto; chiamata nafpaktos [apat] dagli abitanti, lepanto dai veneziani e Inebahti...

Disambiguazione – "marcantonio colonna" rimanda qui. se stai cercando dei personaggi omonimi, vedi marcantonio colonna (disambigua). marcantonio ii colonna (lanuvio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

