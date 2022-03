Classe di cavalieri dell antica Roma: ordine __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classe di cavalieri dell antica Roma: ordine __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EQUESTRE

Alla croce di cavaliere dell'ordine e non prevede decorazioni di classe superiore. l'ordine comprende cinque classi di merito: cavaliere di gran croce;...

Costituivano il cosiddetto fastigium equestre, cioè l'apice della carriera di un cavaliere; sacerdozi. la carriera equestre, successiva alle milizie, giungeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Costituivano il cosiddetto fastigium equestre, cioè l'apice della carriera di un cavaliere; sacerdozi. la carriera equestre, successiva alle milizie, giungeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022