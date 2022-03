La capitale dell Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale dell Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIENNA

Significato/Curiosita : La capitale dell austria

/buda'pst/) è la capitale e la maggiore città dell’ungheria. amministrata come un comune autonomo, costituisce inoltre il centro primario del paese per la vita...

Significati, vedi vienna (disambigua). disambiguazione – "viennese" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi viennese (disambigua). vienna (afi: /'vjnna/;... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con capitale; dell; austria; Regione autonoma spagnola con capitale Barcellona; Città tedesca capitale della Sassonia; Stato africano che ha come capitale Lusaka; Stato americano che ha per capitale Richmond; Classe di cavalieri dell antica Roma: ordine __; La scienza dell a navigazione; Città francese nota per la produzione dell a senape; Con quella dell acqua si trova il residuo fisso; Riproduzioni dell a nascita di Gesù con le statuine; Dolce alle mele d origine austria ca Ted; I confini... dell austria ; Circoscrizione tedesca o austria ca; Città austria ca sul lago di Costanza; Cerca nelle Definizioni