Si cambia ai neonati quando è sporco - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PANNOLINO

Significato/Curiosita : Si cambia ai neonati quando e sporco

Del pannolino sono svolte dal pannolone, soprattutto da persone anziane con problemi di incontinenza o non autosufficienti. l'eritema da pannolino è il...

