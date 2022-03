Bovide, c è anche quello abruzzese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bovide, c è anche quello abruzzese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMOSCIO

Significato/Curiosita : Bovide, c e anche quello abruzzese

1999 la lingua sarda è anche tutelata dalla legge nazionale sulle minoranze linguistiche; fra i dodici gruppi in questione, quello sardo costituisce la...

Comprende le due specie di camoscio (la femmina è detta camozza) esistenti: rupicapra rupicapra (linnaeus, 1758), il camoscio alpino rupicapra pyrenaica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con bovide; anche; quello; abruzzese; Velocissimo mammifero bovide diffuso in India; Franche zza fedeltà; Così sono anche detti i livornesi; Animale marino detto anche anemone di mare; Chi non reagisce... porge anche l altra; quello della carta igienica è fatto di cartone; Gustav Klimt raffigurò quello della vita; quello del cinema è detto grande; C è quello di forza maggiore; Massiccio dell Appenino abruzzese ; Massiccio abruzzese ; Un cane bianco pastore abruzzese ; La provincia abruzzese con Francavilla al Mare | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni