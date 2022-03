Bacati come i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bacati come i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARIATI

Significato/Curiosita : Bacati come i denti

Milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in sudamerica. questo animale è noto solo per una mandibola con denti, ed è quindi impossibile...

Venne unita a quella di cariati, sebbene solo nel 1342 si può datare un documento che menziona esplicitamente un "vescovo di cariati e cerenza". feudatario...

