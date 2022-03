L aria della canicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aria della canicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : L aria della canicola

Dall'alto tasso d'umidità dell'aria; in effetti, numerosi record di temperatura furono battuti in diverse città europee. questa canicola seguì ad una primavera...

Arthur "afa" anoa'i sr. (samoa, 21 novembre 1942) è un ex wrestler samoano. insieme al fratello sika, formava il celebre tag team dei wild samoans, vincitore...