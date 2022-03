Si apre e si chiude... dentro un condotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre e si chiude... dentro un condotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si apre e si chiude... dentro un condotto

Hanna ed aria sono distratte da un gioco di magia ad uno spettacolo che si tiene a ravenswood, a rapisce emily e la chiude in una cassa di legno, posizionata...

Essere intercettato o regolato da una valvola. come esempio banale, il normale rubinetto di casa è una valvola, come, estendendo il concetto appena un...