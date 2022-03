Appartiene al popolo secondo la Costituzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartiene al popolo secondo la Costituzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOVRANITÀ

Significato/Curiosita : Appartiene al popolo secondo la costituzione

Amministra la legge, a cui egli è superiore, nella repubblica la sovranità, come ribadito nel secondo comma dell'art.1, appartiene al popolo, in nome del...

Più formale che sostanziale della nozione esterna di sovranità: si ritiene cioè che la sovranità sussista quando manchino vincoli giuridici che la limitino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

