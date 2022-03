Abbigliamento caratterizzato da magliette e shorts - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbigliamento caratterizzato da magliette e shorts. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTIVO

Significato/Curiosita : Abbigliamento caratterizzato da magliette e shorts

Significati, vedi maglietta (disambigua). la maglietta è un capo di abbigliamento di stoffa, ma più spesso in tessuto jersey o maglina, senza bottoni e senza colletto...

Voce principale: giochi olimpici. i giochi olimpici estivi sono una manifestazione sportiva multidisciplinare, internazionale, prevista negli anni bisestili... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

