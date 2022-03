Si voltano per andare avanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si voltano per andare avanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAGINE

Significato/Curiosita : Si voltano per andare avanti

La casa editrice pagine srl è fondata a roma nel 1992 da letizia lucarini. si occupa principalmente della pubblicazione di riviste e libri di carattere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con voltano; andare; avanti; Rivoltano la terra; andare avanti a forza di bracciate; Un modo di andare indugiando; Non lasciare andare ; Può andare a testa alta; Andare avanti a forza di bracciate; Prefisso che vale avanti ; Tappetini davanti agli usci; Si dice portando la mano aperta davanti al naso;