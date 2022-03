È in versi e spesso in rima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È in versi e spesso in rima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POESIA

Significato/Curiosita : E in versi e spesso in rima

Tonico. spesso tali parole si trovano al termine dei versi. un verso rima con quello successivo. schema metrico aabb il primo verso rima con il terzo, e il...

Disambiguazione – "poesie" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi poesia (disambigua) o poesie (disambigua). la poesia (dal greco antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

