Valuta ufficiale del Tagikistan - Cruciverba

38.583333°n 71.366667°e38.583333; 71.366667 il tagikistan, ufficialmente repubblica del tagikistan (in tagico: , çumhurii toçikiston)...

Il somoni ((tg) c traslitterato: somoni), codice iso 4217: tjs) è la valuta del tagikistan. la valuta è suddivisa in 100 diram ((tg) ) e ha...