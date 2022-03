Si usano per distillare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per distillare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALAMBICCHI

Significato/Curiosita : Si usano per distillare

Risalendo il fiume charente, insegnarono agli abitanti a distillare il vino, che mal sopportava i viaggi per mare verso il nord europa. il mercato del cognac...

Per la produzione di bevande alcoliche distillate. esistono due tipi di alambicchi: quelli a ciclo continuo e quelli a ciclo frazionato. come è comprensibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con usano; distillare; Si usano in laboratorio per raccogliere campioni; Si usano a Sestriere; usano anche il bulino; Per mangiarla non si usano le posate; Recipienti per distillare ; Recipiente per distillare ; Cerca nelle Definizioni