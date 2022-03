Si usano in laboratorio per raccogliere campioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano in laboratorio per raccogliere campioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROVETTE

Significato/Curiosita : Si usano in laboratorio per raccogliere campioni

Provette normali, e conico nelle provette da centrifuga. la provetta serve per analizzare e differenziare le sostanze. le provette più comuni per ricerca sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con usano; laboratorio; raccogliere; campioni; Si usano a Sestriere; usano anche il bulino; Per mangiarla non si usano le posate; L usano i Cinesi per fare spaghetti; Il laboratorio d alta moda; laboratorio con macchine per lavorare legno o metalli; Il laboratorio di chi veste su misura; Il laboratorio delle pecchie; Si usa per raccogliere i pesci; raccogliere il frumento o i successi; raccogliere da terra; raccogliere i successi; Le medaglie dei campioni olimpici; I campioni del cinema; campioni emergenti; Distingue i campioni ; Cerca nelle Definizioni